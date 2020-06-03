Саратовская пианистка прошла в очный этап прослушиваний престижного Международного конкурса Крайнева

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1 июня в прямом эфире facebook на официальной странице IV Международного конкурса пианистов имени Владимира Крайнева были объявлены имена участников онлайн-конкурса, которые получают допуск к очным прослушиваниям, минуя этап отбора по видеозаписям (который должен будет состояться осенью 2020 года).Заявок поступило более 300 со всех уголков мира. Прослушав все выступления, жюри огласили список детей, среди которых 7-летняя саратовская пианистка Анастасия Адучаева, учащаяся подготовительного отделения школы для одаренных детей имени Л.И. Шугома при Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова (преподаватель Ольга Донник). Она также была отмечена специальным дипломом за творческую активность, смелость и любовь к музыке.По информации министерства культуры области, впервые от региона на очный этап прослушиваний прошла столь юная участница, которая соревновалась в группе до 12 лет.