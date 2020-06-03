3 июня 2020 СРЕДА
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Возобновляются авиаперелеты из Саратова в Москву и обратно

Новости
Возобновляются авиаперелеты из Саратова в Москву и обратно


До 25 июня включительно из аэропорта «Гагарин» в столицу России будет выполняться до четырех рейсов в день, а начиная с 26 июня – ежедневно пять рейсов в день.

По информации пресс-службы аэропорта, авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июня скорректировала расписание, добавив один ежедневный вечерний рейс из Саратова в Москву в 20:20 к уже имеющемуся утреннему в 10:25. Вылететь из Москвы в Саратов на воздушных судах «Аэрофлота» можно соответственно в 6:35 и 16:40 (по местному времени).

Со 2 июня авиакомпания «Победа» приступила к выполнению регулярных рейсов в Москву с частотой три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Саратова в 11:40. С 11 июня лоукостер планирует выполнять рейсы ежедневно, а с 26 июня добавляется еще одна ежедневная частота вылетов из Саратова в 21:45.

Авиакомпания S7 Airlines с 1 июня продолжила выполнять ежедневный вечерний рейс из «Гагарина» в Москву. Вылет из Саратова в 18:35.