Возобновляются авиаперелеты из Саратова в Москву и обратно

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По информации пресс-службы аэропорта, авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июня скорректировала расписание, добавив один ежедневный вечерний рейс из Саратова в Москву в 20:20 к уже имеющемуся утреннему в 10:25. Вылететь из Москвы в Саратов на воздушных судах «Аэрофлота» можно соответственно в 6:35 и 16:40 (по местному времени).Со 2 июня авиакомпания «Победа» приступила к выполнению регулярных рейсов в Москву с частотой три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Саратова в 11:40. С 11 июня лоукостер планирует выполнять рейсы ежедневно, а с 26 июня добавляется еще одна ежедневная частота вылетов из Саратова в 21:45.Авиакомпания S7 Airlines с 1 июня продолжила выполнять ежедневный вечерний рейс из «Гагарина» в Москву. Вылет из Саратова в 18:35.