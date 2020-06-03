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Жительница Новобурасского района получила условных срок за покушение на убийство своего новорожденного ребенка

Новости / ЧП


В ходе предварительного следствия обвиняемая пыталась избежать ответственности, однако в итоге признала вину и раскаялась в содеянном.

По информации регионального следственного управления, 11 ноября 2019 года около 16 часов 34-летняя женщина, находясь в квартире своего знакомого в одном из сел Новобурасского района, родила девочку. После этого она вынесла младенца на улицу и оставила на свалке с бытовыми отходами. Затем роженица отправилась по месту своего жительства, где рассказала мачехе о случившемся. Узнав о произошедшем, женщина сообщила об этом в скорую медицинскую помощь. Медики обнаружили девочку живой и госпитализировали в лечебное учреждение, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь.

На предварительном следствии обвиняемая выдвигала различные версии, желая избежать ответственности за свои действия. Однако под тяжестью собранных следователем доказательств признала вину и раскаялась в содеянном. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.