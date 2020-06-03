Спектакли Саратовского театра оперы и балета онлайн посмотрели более 600 тысяч человек

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По информации министерства культуры области, вчера Саратовский академический театр оперы и балета продолжил свое участие во Всероссийском проекте «Большие гастроли-онлайн», предоставив зрителю возможность увидеть в сети оперу Петра Чайковского "Евгений Онегин" в постановке режиссера Андрея Сергеева. Спектакль на различных площадках проекта посмотрели более 170 000 пользователей. Таким образом общее количество просмотров спектаклей саратовского театра в рамках проекта «Большие гастроли-онлайн» перешагнуло рубеж в 600 тысяч человек. До этого трансляцию оперетты «Летучая мышь» И.Штрауса посмотрели около 215 000 пользователей, а онлайн-показ Мировой премьеры балета «Вешние воды» В.Кобекина собрал 294 000 просмотров.Спектакли Саратовского театра оперы и балета смотрят со всего мира: в комментариях к онлайн-показам люди из стран Европы, СНГ, Америки и Азии благодарят артистов и постановочную группу.