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В День России в Саратове пройдет авто-флэшмоб

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В День России в Саратове пройдет авто-флэшмоб


Автомобили выстоят на Театральной площади в соответствии с цветами российского флага.

По информации управления по культуре города, в Саратове в рамках празднования Дня России будут организованы концертные программы, выставки и мастер-классы, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи. В этом году из-за сложной эпидемической ситуации праздничные мероприятия пройдут в новом формате.

Так, 11 июня 2020 года, в 11.00 Музей-усадьба Николая Чернышевского в рамках акции #МыРоссия проведет праздничный концерт с участием солистов учреждений культуры города. Трансляция акции будет проходить в онлайн-режиме.

На следующий день, 12 июня в 12.00 на Театральной площади состоится авто-флешмоб «Триколор»: автомобили выстроятся в соответствии с цветами российского флага, будет исполнен гимн России и поднят российский флаг. Завершится акция праздничным концертом, после которого машины окинут площадь. Мероприятие также пройдет без участия зрителей, его трансляция будет размещена в интернете.

Мероприятия также пройдут во всех учреждениях социальной сферы Саратова. В онлайн-режиме состоятся конкурсы, праздничные концерты, фестивали, выставки, поэтические марафоны, экскурсии, флешмобы, спектакли, а также акции федерального и регионального значения.