3 июня 2020 СРЕДА
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Подведены итоги онлайн-акции «Книжный Оскар»

Новости / Культура


Участниками стали не только саратовцы, но жители других регионов.

Централизованная библиотечная система Саратова подвела итоги литературной онлайн - акции «Книжный Оскар», посвященной Международному дню защиты детей. Ее участниками стали более 130 человек в возрасте от 4 до 17 лет, в основном это жители Саратова, а также Крыма и Красноярского края, которые представили на акцию «Книжный Оскар» более 120 видеороликов. В них они выразительно декламируют художественные произведения – стихотворения или главы из романов, и рекомендуют их как лучшие книги для чтения. Все видеоролики под хештегом #КнижныйОскар_ЦБС_Саратова будут размещены в группе «Центральная городская библиотека Саратова (библиотека на Зарубина) в социальной сети "Instagram".

Самыми читаемыми авторами стали Александр Пушкин, Николай Носов, Виктор Драгунский, Лев Толстой (от рассказа «Филипок» до романа «Война и мир»). Неоднократно в числе лучших книг назывались «А зори здесь тихие» и «Завтра была война» Бориса Васильева, «Маленький принц» Антуана Экзюпери, «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова, «Пеппи Длинэный Чулок» Астрид Линдгрен.

Дети младшего возраста читали стихи Елены Благининой, Сергея Михалкова, Агнии Барто, Самуила Маршака, Андрея Усачева, Бориса Заходера, басни Ивана Крылова, мифы Древней Греции, рассказы о животных.

Детей среднего и старшего возраста - «Вий» Николая Гоголя, «Вино из одуванчиков» Рэя Бредбери, «Манюня» Наринэ Абгарян, «Алые паруса» Александра Грина, «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира, «Поющие в терновнике» Колин Маккалоу, «Мартин Иден» Джека Лондона.

Звучала детская классика: произведения Льюса Кэрролла, Кира Булычова, Александра Дюма, Майн Рида, Артура Конан Дойла, Эдуарда Успенского, Корнея Чуковского. Участники акции рекомендовали к прочтению своим сверстникам стихи Владимира Высоцкого, Сергея Есенина, Федора Тютчева, Михаила Лермонтова, Николая Некрасова, а также произведения про Гарри Поттера, Робинзона Крузо, барона Мюнхаузена, принцессу Лилифи. И еще другие замечательные книги.

Каждый участник онлайн-акции получит диплом участника в электронном виде.