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В Заводском районе 2-летний ребенок погиб при падении из окна

Новости / ЧП


По данному факту организована доследственная проверка.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 2 июня днем в одном из домов на улице Пензенской из окна 9- этажа выпал мальчик возрастом 2 года 10 месяцев. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В настоящее время следователи выполняют комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки
будет принято процессуальное решение.