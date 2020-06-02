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Курсы по парикмахерскому искусству стартуют в STRIGA™ School

Новости
Популярная студия парикмахерского искусства STRIGA™ School объявила о запуске онлайн-курсов для практикующих парикмахеров.
Курсы по парикмахерскому искусству стартуют в STRIGA™ School

Основанная в Краснодаре в 2011 году, сегодня студия предлагает не только базовое обучение профессии парикмахер, но и предоставляет услуги команды мастеров международного класса для повышения квалификации. Активное развитие онлайн-образования не обошло стороной и STRIGA™ School – специалисты студии разработали онлайн-формат для получения знаний и навыков в сфере бьюти-индустрии удаленно.

Главная цель проекта STRIGA™ School – собрать на одной платформе стилистов, визажистов, мастеров маникюра и экспертов в области красоты, предоставив им возможность для обмена опытом и профессионального роста. Первый этап – курсы по парикмахерскому искусству. В онлайн-курс включены модули с несколькими блоками обучения женским и мужским стрижкам, колористике и укладке.

«Пилотным модулем» проекта STRIGA™ School станет обучение женским стрижкам с блоком из девяти уроков по классическим стрижкам. Участники курсов смогут осваивать теорию – смотреть, как мастер выполняет работу, а затем отрабатывать навыки на моделях или манекене, получая обратную связь от преподавателя.

Задача школы, основателем, идейным вдохновителем и преподавателем которой выступает мастер международного класса Алексей Стрига, – не только показать основные шаги парикмахерского искусства, но и помочь участникам вырабатывать чувство стиля и научиться думать. Эксперт и профессиональный парикмахер Родион Гузь стал автором первого онлайн-курса STRIGA™ School.
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