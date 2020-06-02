2 июня 2020 ВТОРНИК
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20:27 | 02 июня
Курсы по парикмахерскому искусству стартуют в STRIGA™ School
20:24 | 02 июня
Сервис «Вас услышат» поможет заявить в СМИ о проблеме
17:00 | 02 июня
Олег Костин лично поблагодарил Евгения Томашевского за благотворительную помощь саратовским больницам
16:28 | 02 июня
Ведется набор учеников и педагогов в Лицей-интернат 64
15:30 | 02 июня
Погрузка на Приволжской железной дороге составила около трех миллионов тонн в мае
14:38 | 02 июня
Колл-центр саратовской администрации обработал почти полсотни обращений горожан
13:48 | 02 июня
Аэроклуб, в котором Юрий Гагарин совершил свой первый вылет, может стать достопримечательным местом регионального значения
12:58 | 02 июня
Формат «онлайн" областного киновидеоцентра приобрел популярность у зрителей области
12:00 | 02 июня
Академдрама приглашает зрителей на онлайн-трансляции июня
10:51 | 02 июня
На сферу образования Саратовской области по нацпроектам направлено порядка двух миллиардов рублей
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Сервис «Вас услышат» поможет заявить в СМИ о проблеме

Новости
Коммуникационный сервис «Вас услышат» для частных лиц и бизнеса разработало столичное агентство «Практика».
Сервис «Вас услышат» поможет заявить в СМИ о проблеме

Цель проекта – помочь людям не только заявить о своей проблеме, но и решить ее с помощью журналистов и экспертов. Основатели сервиса видят миссию проекта в объединении народных активистов, специалистов в сфере журналистики, судебной психологии, права, конфликтологии и медиации, связей с общественностью, блогеров для максимально быстрой реакции на обращения юридических и физических лиц с целью освещения посредством СМИ острых и общественно значимых тем, а также решений сложных ситуаций.

По словам Анны Штырлиной, гендиректора агентства «Практика», создана отдельная самостоятельная площадка для тех, кто столкнулся с резким сокращением доходов, потерей работы, с обманом мошенниками, фитишинговыми сайтами, нарушениями конституционных прав и свобод и невозможностью решить свою проблему правовыми инструментами, кому нужна экспертиза специалистов и мощь журналистского слова. Анна Штырлина подчеркнула: все используемые в рамках проекта «Вас услышат» подходы, методы и решения соответствуют российскому законодательству, исключены черный пиар и незаконные методы воздействия.

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