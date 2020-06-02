Сервис «Вас услышат» поможет заявить в СМИ о проблеме

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Цель проекта – помочь людям не только заявить о своей проблеме, но и решить ее с помощью журналистов и экспертов. Основатели сервиса видят миссию проекта в объединении народных активистов, специалистов в сфере журналистики, судебной психологии, права, конфликтологии и медиации, связей с общественностью, блогеров для максимально быстрой реакции на обращения юридических и физических лиц с целью освещения посредством СМИ острых и общественно значимых тем, а также решений сложных ситуаций.По словам Анны Штырлиной, гендиректора агентства «Практика», создана отдельная самостоятельная площадка для тех, кто столкнулся с резким сокращением доходов, потерей работы, с обманом мошенниками, фитишинговыми сайтами, нарушениями конституционных прав и свобод и невозможностью решить свою проблему правовыми инструментами, кому нужна экспертиза специалистов и мощь журналистского слова. Анна Штырлина подчеркнула: все используемые в рамках проекта «Вас услышат» подходы, методы и решения соответствуют российскому законодательству, исключены черный пиар и незаконные методы воздействия.