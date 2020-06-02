Ведется набор учеников и педагогов в Лицей-интернат 64
С 1 июня начался набор учеников и педагогических работников в предуниверсарий «Лицей-интернат 64», попечителем которого является Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин. Учреждение начнет работать с 1 сентября 2020 года.
В 8 и 10 классы лицея приглашаются обучающиеся области, проявившие особые успехи в обучении, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, детей из неполных семей, детей педагогических работников общеобразовательных организаций области.
Обучение в «Лицее – интернате 64» будет проходить по пяти направлениям:
- биотехнология;
- медицина будущего;
- программирование;
- робототехника;
- культура.
Документы принимаются по эл.почте: sarli64@mail.ru.
Уже с 1 июля будут проводиться собеседования с претендентами на обучение.
Также «Лицей-интернат 64» начинает формирование педагогического коллектива.
Подробная информация – на сайте «Лицея – интерната 64». Телефоны для справок: 8 (8452)49-19-60, 89179083680.