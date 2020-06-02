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Погрузка на Приволжской железной дороге составила около трех миллионов тонн в мае

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По оперативным данным, в мае 2020 года на Приволжской железной дороге погружено около 3 млн тонн, что на 0,9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Грузооборот в мае уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 2% и составил около 6,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 8,6 млрд тонно-км (-2,4%).

В январе-мае погружено более 15,3 млн тонн, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В 2020 году на Приволжской железной дороге погружено:

нефти и нефтепродуктов – 7,2 млн тонн (+2,8% к январю-маю 2019 года);
химикатов и соды – 1,6 млн тонн (-9,9%);
цемента – 1 млн тонн (+24,3%);
химических и минеральных удобрений – 972,7 тыс. тонн (+7,4%);
зерна – 884,5 тыс. тонн (+23,6%);
чёрных металлов – 805,2 тыс. тонн (-4,2%);
промышленного сырья и формовочных материалов – 541,3 тыс. тонн (-23,3%);
каменного угля – 418 тыс. тонн (-45,4%);
строительных грузов – 293,5 тыс. тонн (-18,1%);
кокса – 159,8 тыс. тонн (+13,2%);
лома чёрных металлов – 109,2 тыс. тонн (+2,7%).
Грузооборот в январе-мае 2020 года составил около 35,5 млрд тарифных тонно-км (+0,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 46,3 млрд тонно-км (+0,3%).