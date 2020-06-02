Колл-центр саратовской администрации обработал почти полсотни обращений горожан

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Горожане сделали 40 звонков и отправили 8 сообщения через интернет-мессенджеры.Самыми актуальными традиционно были вопросы о дате открытия кладбищ, проезда из столицы в Саратов и обратно, а также о дате завершения режима самоизоляции.Напоминаем, в колл-центр можно обратиться в рабочие дни с 08:00 до 20:00 и в выходные дни с 09:00 до 18:00 по телефонам 74-86-80, 74-86-87 и 23-60-08 или написать в Viber и WhatsApp по номеру 8-927-227-96-35.Кроме того, за оказанием консультативно-психологической помощи жители могут обращаться к специалистам по «телефону доверия»: 8-800-2000-122. Телефон является бесплатным и круглосуточным.