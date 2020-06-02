Аэроклуб, в котором Юрий Гагарин совершил свой первый вылет, может стать достопримечательным местом регионального значения

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В том числе 27 пакетов документов касались проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, 24 - археологических исследований при строительстве или реконструкции объектов капстроительства и инженерных сетей, 9 актов о зонах охраны, 4 акта об обоснованности включения выявленного объекта в реестр. Ведомством подготовлены соответствующие сводки.Из них в данный момент общественное обсуждение и рассмотрение ведомства проходит 8 актов историко-культурной экспертизы. В том числе документы, обосновывающие включение в Единый государственный реестр достопримечательного места «Аэроклуб, в котором первый в мире космонавт – Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой первый самостоятельный вылет на самолете» (р. п. Дубки, территория аэроклуба) в качестве объекта регионального значения, «Гарнизонного дома офицеров» (Энгельс-1, территория Летного городка) - федерального значения.