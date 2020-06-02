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Формат «онлайн" областного киновидеоцентра приобрел популярность у зрителей области

Новости


В связи с карантинными мерами в апреле – мае значительная часть мероприятий Саратовского областного методического киновидеоцентра проводилась в непривычном - дистанционном формате. Они активно транслировались на официальном YouTube-канале учреждения.

Самыми крупными дистанционными проектами стали семинары для специалистов киноотрасли региона, прошедшие 28 апреля и 20 мая, с содержанием семинаров познакомились около 700 пользователей. Таким образом, несмотря на временную приостановку показов в кинозалах и на киноустановках региона, руководители и специалисты муниципальных учреждений культуры, повысили свою квалификацию в онлайн-формате и обменялись опытом работы со зрителями, а обычные зрители - посетители YouTube-канала киновидеоцентра узнали о ближайших планах киноотрасли и активно проголосовали за самый популярный кинозал.

Более 300 человек посмотрели тематические киноуроки о Великой Отечественной войне, подготовленные киновидеоцентром специально для школьников и посвященные Году памяти и славы в России. Эти киноуроки доступны и могут быть просмотрены на YouTube-канале учреждения школьниками, их преподавателями и родителями и на мониторах компьютеров, и в смартфоне.

В июне будет продолжена работа по организации мероприятий учреждения в дистанционном формате. Сегодня, 1 июня, стартовал ежегодный областной фестиваль детского кино «Планета детства». Школьники, не выходя из дома, смогут посмотреть интересные и познавательные киномероприятия «Спешите делать добро!» и «Волшебная страна Мультипликация». Специалисты учреждения расскажут зрителям повзрослее о том, кто такие волонтеры, и как можно стать частью этого движения, а ребятам помладше приоткроют завесу загадочного процесса создания мультипликационных фильмов.

В течение первого месяца лета в рамках фестиваля на YouTube-канале областного киновидеоцентра к Дню России пройдет киноурок «Русь дружбою едина» и видео-флэшмоб «Мой прапрадед — прототип киногероя», посвященный Дню памяти и скорби.