Академдрама приглашает зрителей на онлайн-трансляции июня

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Зловредный вирус не может помешать нам поздравить всех маленьких зрителей с наступлением лета и в канун Международного дня защиты детей устроить нон-стоп просмотр спектаклей для детей из архива театра драмы на нашем сайте saratovdrama.comВесь день 1 июня с 10.00 до самого позднего вечера маленькие зрители смогут посмотреть спектакли: «Спящая красавица» Чарльза Уэя, старая сказка на новый лад в постановке заслуженного артиста России Игоря Баголея, «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака в постановке Алексея Зыкова и «Сказка про Щелкунчика и Мышиного короля» Э.Т.А.Гофмана в постановке Антона Коваленко.И еще — мы не сможем в этом году провести традиционный конкурс «Рисуем сказку» 1-го июня, но это не отменяет сам конкурс, он обязательно состоится, но позже! Рисуйте сказки, друзья и следите за информацией о конкурсе на сайте театра!Нашей взрослой аудитории мы предлагаем в июне к просмотру следующие спектакли:2 июня -знаменитый "Квартет" Рональда Харвуда. Премьера состоялась 15 апреля 2006 года, режиссер Вадим Горбунов. Не каждый театр может себе такое позволить. Четыре народных артиста России, четыре звезды саратовской сцены — Людмила Гришина, Валентина Федотова, Григорий Аредаков и Александр Галко! Место действия - графство Кент, дом ветеранов сцены. Звезды оперы в былые времена вместе пели, пили, дружили, любили – и вот они встречаются вновь.22 июня в День памяти и скорби - Военная программа, посвященная 75-летию Великой победы в исполнении студентов 2-го курса театрального факультета консерватории, мастерская народного артиста России Григория Аредакова. Создана в условиях самоизоляции.Время показа - 18.30