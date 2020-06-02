2 июня 2020 ВТОРНИК
Новости
20:27 | 02 июня
Курсы по парикмахерскому искусству стартуют в STRIGA™ School
20:24 | 02 июня
Сервис «Вас услышат» поможет заявить в СМИ о проблеме
17:00 | 02 июня
Олег Костин лично поблагодарил Евгения Томашевского за благотворительную помощь саратовским больницам
16:28 | 02 июня
Ведется набор учеников и педагогов в Лицей-интернат 64
15:30 | 02 июня
Погрузка на Приволжской железной дороге составила около трех миллионов тонн в мае
14:38 | 02 июня
Колл-центр саратовской администрации обработал почти полсотни обращений горожан
13:48 | 02 июня
Аэроклуб, в котором Юрий Гагарин совершил свой первый вылет, может стать достопримечательным местом регионального значения
12:58 | 02 июня
Формат «онлайн" областного киновидеоцентра приобрел популярность у зрителей области
12:00 | 02 июня
Академдрама приглашает зрителей на онлайн-трансляции июня
10:51 | 02 июня
На сферу образования Саратовской области по нацпроектам направлено порядка двух миллиардов рублей
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Академдрама приглашает зрителей на онлайн-трансляции июня

Новости / Культура


В июне Саратовский академический театр драмы предлагает зрителям он-лайн просмотры видеозаписей спектаклей не только взрослой аудитории, но и юным друзьям театра.

Зловредный вирус не может помешать нам поздравить всех маленьких зрителей с наступлением лета и в канун Международного дня защиты детей устроить нон-стоп просмотр спектаклей для детей из архива театра драмы на нашем сайте saratovdrama.com


Весь день 1 июня с 10.00 до самого позднего вечера маленькие зрители смогут посмотреть спектакли: «Спящая красавица» Чарльза Уэя, старая сказка на новый лад в постановке заслуженного артиста России Игоря Баголея, «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака в постановке Алексея Зыкова и «Сказка про Щелкунчика и Мышиного короля» Э.Т.А.Гофмана в постановке Антона Коваленко.

И еще — мы не сможем в этом году провести традиционный конкурс «Рисуем сказку» 1-го июня, но это не отменяет сам конкурс, он обязательно состоится, но позже! Рисуйте сказки, друзья и следите за информацией о конкурсе на сайте театра!

Нашей взрослой аудитории мы предлагаем в июне к просмотру следующие спектакли:

2 июня -знаменитый "Квартет" Рональда Харвуда. Премьера состоялась 15 апреля 2006 года, режиссер Вадим Горбунов. Не каждый театр может себе такое позволить. Четыре народных артиста России, четыре звезды саратовской сцены — Людмила Гришина, Валентина Федотова, Григорий Аредаков и Александр Галко! Место действия - графство Кент, дом ветеранов сцены. Звезды оперы в былые времена вместе пели, пили, дружили, любили – и вот они встречаются вновь.

22 июня в День памяти и скорби - Военная программа, посвященная 75-летию Великой победы в исполнении студентов 2-го курса театрального факультета консерватории, мастерская народного артиста России Григория Аредакова. Создана в условиях самоизоляции.

Время показа - 18.30