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На сферу образования Саратовской области по нацпроектам направлено порядка двух миллиардов рублей
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На сферу образования Саратовской области по нацпроектам направлено порядка двух миллиардов рублей

Новости
На сферу образования Саратовской области по нацпроектам направлено порядка двух миллиардов рублей

В Международный день защиты детей в региональном правительстве состоялась межведомственная пресс-конференция, посвященная реализации в регионе нацпроектов в сферах образования, здравоохранения и культуры.

Заместитель Председателя Правительства области Ирина Седова сообщила, что в целом на все три сферы в 2020 году выделено 7,5 миллиардов рублей. В каждом из блоков проводятся грандиозные работы по строительству, реконструкции и ремонту. Во многом, - уточнила чиновница, - меры направлены на создание современной комфортной среды для обучения и развития наших детей, защиту их здоровья.

Так, в рамках нацпроекта «Демография» будет построено семь детских садов на 720 мест, а также 222 рабочих места. На эти цели направлено более 583 миллионов рублей.

По нацпроекту «Образование» будет завершено строительство трех школ на 2225 мест и 289 рабочих мест. Продолжится работа по поддержке сельских школ – будут открыты 42 центра «Точка роста» с цифровым оборудованием, отремонтированы 15 спортзалов сельских школ, будут открыты первый в регионе мобильный технопарк «Кванториум», а также центр цифрового образования IT-куб в Балашове. 83 школы и 19 колледжей и техникумов получат новое цифровое оборудование. Кроме того, в регионе откроется первый центр опережающей профессиональной подготовки. Он будет функционировать как для студентов, так и для работающих специалистов. На эти и другие меры направлено почти 1,4 миллиарда рублей.