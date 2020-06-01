Губернатор Валерий Радаев поручил установить причины массового заболевания коронавирусом в Базарно-Карабулакском психоневрологическом интернате

просмотров: 84

Напомним, что постановлением правительства области с 29 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции были введены ограничительные мероприятия в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах. В них организована посменная 14-дневная работа с круглосуточным пребыванием работников. Несмотря на это, в конце мая массовое заражение было выявлено в ПНИ с. Вязовка Базарно-Карабулакского района.- Безответственность всегда приводит к тяжелым последствиям, - прокомментировал ситуацию губернатор Валерий Радаев. - В Базарно-Карабулакском учреждении сложилась ситуация, когда заболели и сотрудники, и пожилые люди, которые там постоянно находятся. По данному случаю в обязательном порядке будут сделаны оргвыводы, - сказал Губернатор.