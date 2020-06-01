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Почти 179 тысяч семей региона получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет

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Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет, почти 179 тысяч жителей региона получат эту меру поддержки 1 июня. В кредитные организации области уже перечислено около 2 млрд 315 млн рублей.

В соответствии с постановлением правительства, вступившим в силу 20 мая, заявление на единовременную выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в пределах трех рабочих дней.
Большинство семей обратилось за выплатой через Портал госуслуг и может отслеживать статус заявления в электронном кабинете родителя. Если заявление подано лично в Пенсионный фонд, узнать этап рассмотрения можно по телефону клиентской службы, в которую обращался родитель.

По причине ошибок в заявлениях отказы выносятся редко, поскольку в ходе их рассмотрения Пенсионный фонд проводит отдельную работу по сверке данных. Тем не менее родителям следует внимательно указывать сведения, особенно реквизиты банковского счета. Единовременная выплата перечисляется только на счет родителя, от имени которого подается заявление.

Если в нем неверно указаны какие-то данные, необходимо дождаться решения по заявлению, после чего подать новое с корректной информацией. Получить решение по первому заявлению, а затем подать еще одно придется и в том случае, если семья не перечислила в заявлении всех детей, на которых полагается выплата.

В отдельных случаях обратиться за единовременной выплатой необходимо лично, в клиентскую службу Пенсионного фонда или многофункциональный центр. Сделать это нужно, если заявление подает опекун либо если у детей заграничное свидетельство о рождении.

Выплаты будут производиться ежедневно. В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплате и ответы на часто задаваемые вопросы.

Напомним, заявления на единовременную выплату принимаются до 1 октября 2020 года.