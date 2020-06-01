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"Дистанционный" прием обращений граждан в налоговых инспекциях региона продлен до 11 июня

Новости
"Дистанционный" прием обращений граждан в налоговых инспекциях региона продлен до 11 июня


Удаленно решить вопрос по налогам можно с помощью сайта ФНС России.

По сообщению УФНС России по Саратовской области, личный прием граждан в налоговых инспекциях приостановлен до 11 июня 2020 года включительно – обращения принимаются в дистанционной форме.

Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, заявления на предоставление субсидий, налогоплательщики могут сдать через боксы в инспекциях. На конвертах необходимо указать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов. Также бумажную корреспонденцию можно направить по почте.

Удаленно решить вопрос по налогам можно с помощью сайта ФНС России. На сайте для налогоплательщиков доступны более 50 онлайн-сервисов.