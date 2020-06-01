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Саратовцев приглашают к участию в онлайн-мероприятиях ко Дню защиты детей

Новости
Саратовцев приглашают к участию в онлайн-мероприятиях ко Дню защиты детей


Для детей подготовили викторины, мастер-классы, выставки.

Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования Саратова подготовили более 50 мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей.

По информации управления по культуре городской администрации, сегодня, 1 июня, с 9.00 и на протяжении всего дня в социальных сетях подведомственных учреждений в онлайн-формате пройдут викторины, мастер-классы, выставки, концертные развлекательные программы как для самых маленьких, так и для более старших зрителей и их родителей.

Жители смогут поучаствовать в онлайн-акции «Книжный Оскар», праздничной акции «Детство – это я и ты!», увидеть отчетный концерт фортепианного отдела детской музыкальной школы № 6, выставку художественных работ и многое другое.

Информация о мероприятиях будет доступна на сайте http://культурасаратов.рф, в соцсетях «ВКонтакте» (https://vk.com/culturasaratova), «Инстаграм» (https://www.instagram.com/uprkultura), «Одноклассники» (https://ok.ru/group/55125943582838), Facebook (https://www.facebook.com/groups/255790915017138), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCYg9O8oUWFPujYNUVviDGdg?view_as=subscriber).