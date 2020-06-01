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Приволжская железная дорога подготовилась к работе в пожароопасный период

Новости
Приволжская железная дорога подготовилась к работе в пожароопасный период


В частности, к борьбе со стихией готовы 14 пожарных поездов.

По информации пресс-службы дороги, с наступлением пожароопасного периода на Приволжской магистрали производится вырубка древесно-кустарниковой растительности, уборка сухой травы и мусора, опашка защитных лесонасаждений и лесного фонда, обработка откосов земляного полотна. Проводятся совместные с представителями органов власти рейды по выявлению несанкционированных свалок. На всех предприятиях магистрали установлен постоянный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, наличием и исправностью пожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения.

На крупнейших железнодорожных станциях Приволжской магистрали дислоцируются 14 пожарных поездов. Все они готовы к работе в пожароопасный период. Поезда расположены таким образом, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации они смогли в кратчайшие сроки прибыть в пункт назначения.

Все пожарные поезда прошли ремонт, на них был пополнен запас огнетушащих веществ, горюче-смазочных материалов и пенообразователя, также на летний пожароопасный период введены дополнительные цистерны-водохранилища объемом 70 тонн. Каждый поезд оснащен современным оборудованием, пожарно-техническим вооружением, средствами связи, что позволяет оперативно решать поставленные задачи при ликвидации пожаров.