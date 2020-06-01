В Саратовской области до 10 июня продлен режим самоизоляции

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В соответствии с постановление правительства области продлевается запрет на доступ посетителей в плавательные бассейны, фитнес-центры. Пока не разрешается также проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, посещение кладбищ.По-прежнему будут закрыты пансионаты, санатории и курорты, музеи, выставки, театры, кинотеатры, а также предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.Вместе с тем ранее губернатор Валерий Радаев анонсировал отмену с 1 июня ряда ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок.