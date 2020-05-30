1 июня начнется региональный фестиваль "Планета детства"

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В этом году он пройдет в новом дистанционном формате: 1 июня на официальном ютуб-канале областного киновидеоцентра будут представлены киномероприятия для детей в возрасте 6-12 лет «Спешите делать добро!» и «Волшебная страна Мультипликация».Специалисты учреждения расскажут зрителям повзрослее о том, кто такие волонтеры, и как можно стать частью этого движения, а ребятам помладше приоткроют завесу загадочного процесса создания мультипликационных фильмов.В течение первого месяца лета в рамках фестиваля на ютуб-канале областного киновидеоцентра к Дню России пройдет видеоурок «Русь дружбою едина» и видео-флэшмоб «Мой прапрадед - прототип киногероя» с участием членов дискуссионного киноклуба «Школьный киноэксперт», посвященный Дню памяти и скорби.