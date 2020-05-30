30 Мая 2020 СУББОТА
Новости
16:00 | 29 мая
1 июня начнется региональный фестиваль "Планета детства"
15:25 | 29 мая
Семь проектов от Саратовской области будут направлены на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды
14:37 | 29 мая
За первый квартал экспорт из Саратовской области вырос на треть
13:48 | 29 мая
Театр «Балаганчикъ» пригласил жителей Саратова на онлайн-представление
12:53 | 29 мая
Около 380 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтёров Приволжской магистрали
12:00 | 29 мая
Светодиодные светильники установят на 80 железнодорожных переездах ПривЖД до конца 2020 года
11:08 | 29 мая
Для 4065 саратовских выпускников сегодня прозвенит последний звонок
10:03 | 29 мая
Музей Константина Федина участвует в очередном Международном фестивале «Интермузей-2020»
09:00 | 29 мая
Порядка семидесяти педагогов из сферы культуры и искусства повысили квалификацию в Саратовской государственной консерватории
17:00 | 28 мая
У саратовцев есть еще два дня на виртуальное "посещение" выставки СОМК "Победу одержал народ. Плакат работал на Победу"
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

1 июня начнется региональный фестиваль "Планета детства"

Новости


Ко Дню защиты детей Саратовский областной методический киновидеоцентр приурочил старт ежегодного областного фестиваля детского кино «Планета детства».

В этом году он пройдет в новом дистанционном формате: 1 июня на официальном ютуб-канале областного киновидеоцентра будут представлены киномероприятия для детей в возрасте 6-12 лет «Спешите делать добро!» и «Волшебная страна Мультипликация».

Специалисты учреждения расскажут зрителям повзрослее о том, кто такие волонтеры, и как можно стать частью этого движения, а ребятам помладше приоткроют завесу загадочного процесса создания мультипликационных фильмов.

В течение первого месяца лета в рамках фестиваля на ютуб-канале областного киновидеоцентра к Дню России пройдет видеоурок «Русь дружбою едина» и видео-флэшмоб «Мой прапрадед - прототип киногероя» с участием членов дискуссионного киноклуба «Школьный киноэксперт», посвященный Дню памяти и скорби.