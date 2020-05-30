30 Мая 2020 СУББОТА
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«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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За первый квартал экспорт из Саратовской области вырос на треть

Новости


За 1 квартал 2020 года внешнеторговый оборот Саратовской области составил 495,5 миллиона долларов США и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 28,5%.

При этом экспорт увеличился на 31,8% и составил 326,7 млн долларов США, а импорт – на 22,5% и был равен 168,8 млн долларов США. Таким образом, в регионе сложилось положительное сальдо торгового баланса. В I квартале 2020 года оно составило 157,9 млн долларов США, рост – на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В товарной структуре саратовского экспорта более половины (52,1%) преобладали продукты химической промышленности, каучук. Продовольственные товары и сырье – 20,7%, машиностроительная продукция – 12,7%, металлы и изделия из них – 7,7%.

За указанный период времени объем экспорта продукции предприятий химической промышленности вырос в 2 раза, продовольственных товаров и сырья на 28,5%, овощной продукции и зернобобовых на 43%. Кроме того, экспорт металлов и металлических изделий вырос в 4,7 раза.

В импорте товаров ведущее место занимали машиностроительная продукция – 37,3%, продовольственные товары и сырье – 34,4%, металлы и изделия из них – 11,5%, продукция химической промышленности, каучук – 11%.