30 Мая 2020 СУББОТА
Новости
16:00 | 29 мая
1 июня начнется региональный фестиваль "Планета детства"
15:25 | 29 мая
Семь проектов от Саратовской области будут направлены на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды
14:37 | 29 мая
За первый квартал экспорт из Саратовской области вырос на треть
13:48 | 29 мая
Театр «Балаганчикъ» пригласил жителей Саратова на онлайн-представление
12:53 | 29 мая
Около 380 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтёров Приволжской магистрали
12:00 | 29 мая
Светодиодные светильники установят на 80 железнодорожных переездах ПривЖД до конца 2020 года
11:08 | 29 мая
Для 4065 саратовских выпускников сегодня прозвенит последний звонок
10:03 | 29 мая
Музей Константина Федина участвует в очередном Международном фестивале «Интермузей-2020»
09:00 | 29 мая
Порядка семидесяти педагогов из сферы культуры и искусства повысили квалификацию в Саратовской государственной консерватории
17:00 | 28 мая
У саратовцев есть еще два дня на виртуальное "посещение" выставки СОМК "Победу одержал народ. Плакат работал на Победу"
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Театр «Балаганчикъ» пригласил жителей Саратова на онлайн-представление

Новости
Театр «Балаганчикъ» пригласил жителей Саратова на онлайн-представление

В День защиты детей, 1 июня, театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» ждет своих зрителей на представлении «Балаганчикъ - детям». Начало в 15:00.

Создано оно известными саратовскими артистами, которые будут читать, петь, рассказывать произведения Бориса Заходера, Евгения Клюева, Виктора Драгунского, Григория Остера и многих других для детей всех возрастов.

Напомним, муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования Саратова подготовили мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей, которые пройдут в онлайн-формате.

Информация о мероприятиях будет доступна на сайте http://культурасаратов.рф, в соцсетях «ВКонтакте» (https://vk.com/culturasaratova), «Инстаграм» (https://www.instagram.com/uprkultura), «Одноклассники» (https://ok.ru/group/55125943582838), Facebook (https://www.facebook.com/groups/255790915017138), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCYg9O8oUWFPujYNUVviDGdg?view_as=subscriber)