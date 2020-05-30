Театр «Балаганчикъ» пригласил жителей Саратова на онлайн-представление

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Создано оно известными саратовскими артистами, которые будут читать, петь, рассказывать произведения Бориса Заходера, Евгения Клюева, Виктора Драгунского, Григория Остера и многих других для детей всех возрастов.Напомним, муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования Саратова подготовили мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей, которые пройдут в онлайн-формате.Информация о мероприятиях будет доступна на сайте http://культурасаратов.рф, в соцсетях «ВКонтакте» (https://vk.com/culturasaratova), «Инстаграм» (https://www.instagram.com/uprkultura), «Одноклассники» (https://ok.ru/group/55125943582838), Facebook (https://www.facebook.com/groups/255790915017138), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCYg9O8oUWFPujYNUVviDGdg?view_as=subscriber)