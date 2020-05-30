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Около 380 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтёров Приволжской магистрали
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Около 380 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтёров Приволжской магистрали

Новости
Около 380 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтёров Приволжской магистрали

С начала апреля на Приволжской магистрали ведётся активная работа по оказанию помощи неработающим пенсионерам и ветеранам железнодорожного транспорта, находящимся в режиме самоизоляции.

В ней задействовано 150 добровольцев, которые обеспечены защитными масками, перчатками и антисептиками.

В свободное от работы время молодые железнодорожники навестили около 380 человек, каждому их которых оказали необходимую помощь. В основном она сводилась к доставке продуктов питания и лекарств. В приобретении медикаментов помогают сотрудники клинических больниц «РЖД-Медицины». Кроме того, пенсионеры могут обратиться к волонтёрам за квалифицированной юридической и психологической помощью.

Волонтёрскую деятельность в Саратове, Волгограде и Астрахани курируют три координационных центра. В них фиксируются поступающие заявки и определяется наиболее удобное время для приезда добровольцев.