Около 380 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтёров Приволжской магистрали

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В ней задействовано 150 добровольцев, которые обеспечены защитными масками, перчатками и антисептиками.В свободное от работы время молодые железнодорожники навестили около 380 человек, каждому их которых оказали необходимую помощь. В основном она сводилась к доставке продуктов питания и лекарств. В приобретении медикаментов помогают сотрудники клинических больниц «РЖД-Медицины». Кроме того, пенсионеры могут обратиться к волонтёрам за квалифицированной юридической и психологической помощью.Волонтёрскую деятельность в Саратове, Волгограде и Астрахани курируют три координационных центра. В них фиксируются поступающие заявки и определяется наиболее удобное время для приезда добровольцев.