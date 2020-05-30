Светодиодные светильники установят на 80 железнодорожных переездах ПривЖД до конца 2020 года

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За последние два года системы освещения модернизировали на 80 переездах, действующих в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях. Ещё столько же объектов планируется обновить до конца 2020 года.По сравнению с лампами, применявшимися ранее, новые осветительные устройства более экологичны и долговечны. Кроме того, они обладают более высокой степенью защиты от вандалов.Применение светодиодов обеспечивает высокий уровень освещённости в тёмное время суток, что способствует улучшению видимости и повышению уровня безопасности движения на железнодорожных переездах.