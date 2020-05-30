Для 4065 саратовских выпускников сегодня прозвенит последний звонок

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В их число входят как 3905 учащихся 11 классов из 95 муниципальных образовательных учреждений, так и 160 учеников последних классов из 6 учреждений других форм собственности.Праздник «Последнего звонка» в этом году для выпускников проходит в дистанционном формате.Школьники, их родители и педагоги могут принять участие в челленджах «За все благодарим», «Звенит звонок», «Школьные годы чудесные», «Выпуск 2020: 1 класс – 11 класс», а также в онлайн-акциях «Капсула времени» и «Школьные трансляции на самоизоляции».Результаты можно разместить на страницах в социальных сетях с хэштегами#СаратовВыпускник2020, #СаратовПоследнийзвонок2020, #Выпускник2020. Также их можно опубликовать в группе «Саратов. Выпуск-2020» в социальной сети «ВКонтакте», которую создали сотрудники комитета по образованию администрации города.