30 Мая 2020 СУББОТА
Новости
16:00 | 29 мая
1 июня начнется региональный фестиваль "Планета детства"
15:25 | 29 мая
Семь проектов от Саратовской области будут направлены на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды
14:37 | 29 мая
За первый квартал экспорт из Саратовской области вырос на треть
13:48 | 29 мая
Театр «Балаганчикъ» пригласил жителей Саратова на онлайн-представление
12:53 | 29 мая
Около 380 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтёров Приволжской магистрали
12:00 | 29 мая
Светодиодные светильники установят на 80 железнодорожных переездах ПривЖД до конца 2020 года
11:08 | 29 мая
Для 4065 саратовских выпускников сегодня прозвенит последний звонок
10:03 | 29 мая
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09:00 | 29 мая
Порядка семидесяти педагогов из сферы культуры и искусства повысили квалификацию в Саратовской государственной консерватории
17:00 | 28 мая
У саратовцев есть еще два дня на виртуальное "посещение" выставки СОМК "Победу одержал народ. Плакат работал на Победу"
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Для 4065 саратовских выпускников сегодня прозвенит последний звонок

Новости
Для 4065 саратовских выпускников сегодня прозвенит последний звонок

Сегодня, 29 мая, в 10.00 прозвенит последний звонок для 4065 саратовских выпускников.

В их число входят как 3905 учащихся 11 классов из 95 муниципальных образовательных учреждений, так и 160 учеников последних классов из 6 учреждений других форм собственности.

Праздник «Последнего звонка» в этом году для выпускников проходит в дистанционном формате.

Школьники, их родители и педагоги могут принять участие в челленджах «За все благодарим», «Звенит звонок», «Школьные годы чудесные», «Выпуск 2020: 1 класс – 11 класс», а также в онлайн-акциях «Капсула времени» и «Школьные трансляции на самоизоляции».

Результаты можно разместить на страницах в социальных сетях с хэштегами#СаратовВыпускник2020, #СаратовПоследнийзвонок2020, #Выпускник2020. Также их можно опубликовать в группе «Саратов. Выпуск-2020» в социальной сети «ВКонтакте», которую создали сотрудники комитета по образованию администрации города.