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Музей Константина Федина участвует в очередном Международном фестивале «Интермузей-2020»

Новости / Культура
Музей Константина Федина участвует в очередном Международном фестивале «Интермузей-2020»

Началась работа XXII Международного фестиваля «Интермузей-2020» .

На виртуальной музейной выставке форума «Хранители мира» представлены материалы одиннадцати саратовских музеев. В их числе - материалы фондовой коллекции Государственного музея Константина Федина. Экспозиция посвящена 75-летию Великой Победы. Она повествует о роли музеев в сохранении культурного наследия в годы ВОв.

Государственный музей К.А. Федина создан гораздо позже, в 1981 году, но в фондах бережно сохраняется память о прошедшей войне.

В годы Великой Отечественной Константин Федин активно работал не только в качестве писателя. Вместе с большой группой писателей наш земляк был включен в состав Чрезвычайной государственной комиссии по учету разрушений и ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками. В 1946 года спецкор газеты «Известия» Федин принимал участие в заседаниях международного военного трибунала на Нюрнбергском процессе.

На выставке, размещенной на официальном сайте фестиваля, представлены редкие музейные фотографии и документы. Это постановление Чрезвычайной государственной комиссии от 21 июня 1944 года о создании Специальной комиссии по расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистскими оккупантами в Пушкинских горах.

Виртуальная экспозиция «Хранители мира» будет работать до конца 2020 года.

Кстати, Государственный музей Константина Федина присоединился к платформе «Артефакт», которая позволяет знакомиться с произведениями, используя мультимедийные технологии. Это стало возможным благодаря реализации в Саратовской области национального проекта "Культура". Установив «Артефакт» на свой смартфон, вы сможете подробнее узнать об экспонатах данной выставки и других выставках литературного музея.