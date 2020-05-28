Холдинг «РЖД» расширяет возможности электронной торговой площадки для клиентов и поставщиков

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С 22 мая пользователи площадки могут выбрать поставщика конкретной услуги уже на этапе оформления заказа, до оплаты. Ранее клиент, сформировав заказ и получив разные по стоимости и срокам исполнения предложения, узнавал поставщика только после оплаты заказа.С внедрением нового принципа ЭТП ГП становится маркетплейс-платформой, более удобной для клиентов и позволяющей поставщикам более полно использовать цифровые каналы продаж, в частности, реализовывать программы лояльности.К электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» уже подключены более 80 компаний, среди которых – 72 оператора подвижного состава, 3 терминально-складских оператора, 5 перевозчиков и 6 стивидорных компаний.Клиентская база превышает 5,1 тыс. пользователей.Оператором платформы является ООО «Цифровая логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД»)