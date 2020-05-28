В Саратове ежедневно проводится дезинфекция многоквартирных домов

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Места общего пользования многоквартирных домов (лестничные клетки, входные группы в подъезды) дезинфицируются по установленным графикам.По состоянию на 27 мая 2020 года в 3 259 многоквартирных домах проведена обработка дверных ручек, кнопок домофонов, лифтов, почтовых ящиков. Полностью проводилась обработка трижды в 3 948 домах, 489 – дважды, 926 – 1 раз.В соответствии с ЖК РФ, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан.Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.К добросовестным управляющим организациям можно отнести все ТСЖ, ЖСК, управляющие организации ООО «Лад», «Жилсервис», «Жилстандартсервис», «Фаворит – СК», «Союз – СПК», «Очаг», «ДОС», «Ремком», «Феникс», «Каскад», «Фри Дом», «Фри Дом – Инновация», «Фри Дом – Сервис», «Фри Дом – Комфорт», АТСЖ Ленинского района, УК Ленинского района, «Дома Контакт», «Астра Дом», «Престиж», «Уютный дом», «Жилищник – 25», «Жилищник – Заводской», «Волгарь», «Источник», «Фрунзенская», «Добрый», «Стимул», «Сфера», «Строй Дом».Однако на территории города имеются и недобросовестные управляющие организации, такие как ООО «ЖКО», «Радуга», «Атмосфера», «Чистота и порядок».За несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора может грозить административная ответственность по статье 7.22 и 6.3. КоАП РФ.Мероприятия по дезинфекции территорий общего пользования находятся на контроле администрации Саратова, в частности, на контроле комитета по ЖКХ.