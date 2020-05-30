Порядка семидесяти педагогов из сферы культуры и искусства повысили квалификацию в Саратовской государственной консерватории

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В них участвовали 69 человек из Томской и Калужской областей. Среди слушателей - работники домов культуры и библиотек, педагоги детских школ искусств, преподаватели колледжей.Программа «Механизмы управленческих решений в разработке и реализации арт-проектов (от идеи до гранта)» - из самых популярных и востребованных в профессиональном сообществе. С начала года они проводились трижды: два - очно, третий - в онлайн-формате.Курсисты получили доступ к печатным материалам, таблицам, презентациям, видео, скринкастам, чек-листам.Также их вниманию были предложены восемь онлайн-лекций Ирины Сергеевой, доцента Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, кандидата социологических наук, музыковеда, социолога, арт-менеджера, общественного деятеля, эксперта по проектированию (PRINCE2, Agile), продюсера Межрегионального конкурса социокультурных и арт-проектов АРТстАРТ.В режиме реального времени участники курса задавали вопрос педагогу или работнику Центра и сразу же получали ответ.Слушатели отметили актуальность и важность полученной информации, организацию и комфортность прохождением курсов.