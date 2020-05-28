Пиарщиков приглашают поступить в магистратуру
На юридическом факультете СГУ имени Н.Г. Чернышевского на кафедре социальных коммуникаций осуществляется подготовка магистров по направлению 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью».
Это высшая ступень в подготовке элиты профессионалов в сфере социальных коммуникаций, способных возглавить работу рекламных и PR-агентств, соответствующих подразделений государственных организаций и бизнес-структур, а также готовых к серьезным аналитическим и научным исследованиям.
Магистерская программа «Реклама и связи с общественностью» призвана готовить компетентных и конкурентоспособных профессионалов для проектно-аналитических, научно-исследовательских и образовательных видов коммуникативной деятельности, ориентированных на взаимодействие с электронной общественностью – потенциальными и реальными потребителями и клиентами, партнерами, инвесторами, СМИ, различными государственными, коммерческими и некоммерческими организациями.
Более подробную информацию можно получить, пройдя по ссылкам: https://www.sgu.ru/admission
https://www.sgu.ru/structure/jurist/courses/master-reklama-i-svyazi-s-obshchestvennostyu-v-sisteme
Это высшая ступень в подготовке элиты профессионалов в сфере социальных коммуникаций, способных возглавить работу рекламных и PR-агентств, соответствующих подразделений государственных организаций и бизнес-структур, а также готовых к серьезным аналитическим и научным исследованиям.
Магистерская программа «Реклама и связи с общественностью» призвана готовить компетентных и конкурентоспособных профессионалов для проектно-аналитических, научно-исследовательских и образовательных видов коммуникативной деятельности, ориентированных на взаимодействие с электронной общественностью – потенциальными и реальными потребителями и клиентами, партнерами, инвесторами, СМИ, различными государственными, коммерческими и некоммерческими организациями.
Более подробную информацию можно получить, пройдя по ссылкам: https://www.sgu.ru/admission
https://www.sgu.ru/structure/jurist/courses/master-reklama-i-svyazi-s-obshchestvennostyu-v-sisteme