28 Мая 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 28 мая
У саратовцев есть еще два дня на виртуальное "посещение" выставки СОМК "Победу одержал народ. Плакат работал на Победу"
16:18 | 28 мая
Холдинг «РЖД» расширяет возможности электронной торговой площадки для клиентов и поставщиков
15:29 | 28 мая
В Саратове ежедневно проводится дезинфекция многоквартирных домов
14:40 | 28 мая
В Саратове в рамках арт-челленджа дети нарисуют свои мечты
13:42 | 28 мая
Во второй этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов вышли саратовские ансамбли "Варенька" и "Старлайт"
13:00 | 28 мая
В учреждениях «РЖД-Медицины» на Приволжской железной дороге провели более восьми тысяч исследований на COVID-19
12:06 | 28 мая
Саратовский областной музей краеведения онлайн принимает участие в XXII Международном фестивале «Интермузей-2020»
11:30 | 28 мая
Пиарщиков приглашают поступить в магистратуру
10:48 | 28 мая
На Приволжской железной дороге завершается подготовка пассажирских вагонов к летнему сезону
09:55 | 28 мая
Анне Ажгирей присвоено звание «Мастер спорта России международного класса»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Пиарщиков приглашают поступить в магистратуру

Новости
На юридическом факультете СГУ имени Н.Г. Чернышевского на кафедре социальных коммуникаций осуществляется подготовка магистров по направлению 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью».
Пиарщиков приглашают поступить в магистратуру

Это высшая ступень в подготовке элиты профессионалов в сфере социальных коммуникаций, способных возглавить работу рекламных и PR-агентств, соответствующих подразделений государственных организаций и бизнес-структур, а также готовых к серьезным аналитическим и научным исследованиям.


Магистерская программа «Реклама и связи с общественностью» призвана готовить компетентных и конкурентоспособных профессионалов для проектно-аналитических, научно-исследовательских и образовательных видов коммуникативной деятельности, ориентированных на взаимодействие с электронной общественностью – потенциальными и реальными потребителями и клиентами, партнерами, инвесторами, СМИ, различными государственными, коммерческими и некоммерческими организациями.


Более подробную информацию можно получить, пройдя по ссылкам: https://www.sgu.ru/admission
https://www.sgu.ru/structure/jurist/courses/master-reklama-i-svyazi-s-obshchestvennostyu-v-sisteme
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код