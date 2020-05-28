28 Мая 2020 ЧЕТВЕРГ
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В Саратове в рамках арт-челленджа дети нарисуют свои мечты
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В Саратове в рамках арт-челленджа дети нарисуют свои мечты

Новости


Центр технического творчества детей и молодежи 1 июня устраивает арт-челлендж и сказочную викторину.

В преддверии самого яркого праздника в центре технического творчества детей и молодежи пройдет ряд мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей.

В рамках арт-челленджа «Детские мечты» дети совместно с родителями смогут нарисовать один большой рисунок, после чего должны передать за кадром карандаши другим участникам челленджа.

Также состоится сказочная викторина «Большие права Маленького ребенка». Праздник 1 июня — это призыв ко всем людям на планете не забывать о правах детей на жизнь и счастливое детство. Наши ребята нуждаются в защите и в определенных свободах, без которых просто нельзя сформировать доброе, справедливое, ответственное и гуманное общество.

Вспоминая сказки, участники викторины лучше запомнят свои права.

Напомним, продолжается дистанционный конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Радужное детство», в котором принимают участие ребята в возрасте 7-15 лет.

Участники демонстрируют свои творческие способности в шести номинациях: «Роспись по ткани», «Мягкая игрушка», «Лоскутное шитье», «Изделия из бисера», «Декупаж», «Вязание».

Итоги конкурса будут подведены 1 июня и опубликованы на официальном сайте учреждения и официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/robosar.