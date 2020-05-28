У саратовцев есть еще два дня на виртуальное "посещение" выставки СОМК "Победу одержал народ. Плакат работал на Победу"

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Экспозиция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и организована в рамках национального проекта "Культура" на платформе Artefact.В ее основе - агитационные плакаты 1941–1945 годов из музейной коллекции, которая насчитывает свыше тысячи предметов. Эта коллекция является наиболее полной и целостной в регионе. Большая ее часть была собрана сотрудниками музея непосредственно в годы войны.На выставке представлено 11 плакатов из музейного собрания, которые были созданы саратовскими художниками в годы Великой Отечественной войны. Они отражают все самые злободневные, общественно значимые темы того времени. Посредством плакатов, а также документов и фотоматериалов на выставке показан вклад Саратова и саратовцев в Победу над фашистской Германией.Онлайн-проект «Победу одержал народ. Плакат работал на Победу» сотрудники музея разработали за считанные дни. Он стал итогом вебинара «Как сделать онлайн-экскурсию по музею за три дня» на портале PRO.Культура.РФ и его ведущей Маргарите Головчанской.Выставка открылась в День Победы - 9 мая. Последний день ее работы - 31 мая 2020 года. Не пропустите!