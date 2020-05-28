28 Мая 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 28 мая
У саратовцев есть еще два дня на виртуальное "посещение" выставки СОМК "Победу одержал народ. Плакат работал на Победу"
16:18 | 28 мая
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15:29 | 28 мая
В Саратове ежедневно проводится дезинфекция многоквартирных домов
14:40 | 28 мая
В Саратове в рамках арт-челленджа дети нарисуют свои мечты
13:42 | 28 мая
Во второй этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов вышли саратовские ансамбли "Варенька" и "Старлайт"
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12:06 | 28 мая
Саратовский областной музей краеведения онлайн принимает участие в XXII Международном фестивале «Интермузей-2020»
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09:55 | 28 мая
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У саратовцев есть еще два дня на виртуальное "посещение" выставки СОМК "Победу одержал народ. Плакат работал на Победу"

Новости
У саратовцев есть еще два дня на виртуальное "посещение" выставки СОМК "Победу одержал народ. Плакат работал на Победу"

До 31 мая в Саратовской областном музее краеведения проходит виртуальная выставка с технологией дополненной реальности «Победу одержал народ. Плакат работал на Победу».

Экспозиция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и организована в рамках национального проекта "Культура" на платформе Artefact.

В ее основе - агитационные плакаты 1941–1945 годов из музейной коллекции, которая насчитывает свыше тысячи предметов. Эта коллекция является наиболее полной и целостной в регионе. Большая ее часть была собрана сотрудниками музея непосредственно в годы войны.

На выставке представлено 11 плакатов из музейного собрания, которые были созданы саратовскими художниками в годы Великой Отечественной войны. Они отражают все самые злободневные, общественно значимые темы того времени. Посредством плакатов, а также документов и фотоматериалов на выставке показан вклад Саратова и саратовцев в Победу над фашистской Германией.

Онлайн-проект «Победу одержал народ. Плакат работал на Победу» сотрудники музея разработали за считанные дни. Он стал итогом вебинара «Как сделать онлайн-экскурсию по музею за три дня» на портале PRO.Культура.РФ и его ведущей Маргарите Головчанской.

Выставка открылась в День Победы - 9 мая. Последний день ее работы - 31 мая 2020 года. Не пропустите!