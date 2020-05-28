Во второй этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов вышли саратовские ансамбли "Варенька" и "Старлайт"

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Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Культура" и как и большинство культурных событий на период сложной эпидемиологической ситуации он был перенесен в виртуальное пространство.Об участии в конкурсе заявили 255 коллективов России. В их числе танцевальные, цирковые коллективы, академические хоры, вокально-хоровые ансамбли, любительские театры, духовые оркестры.В финал вышли шестьдесят коллективов.Наш регион на следующем этапе фестиваля представят ансамбль народного танца «Варенька» и вокальный ансамбль «Старлайт». Оба коллектива - из Саратова.Все видеоматериалы участников, которых оценивали члены жюри – известные деятели культуры и искусства, представлены на Youtube-канале. Конкурсные программы фестиваля посмотрели более 140 тысяч интернет-пользователей.