Саратовский областной музей краеведения онлайн принимает участие в XXII Международном фестивале «Интермузей-2020»

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Для интерактивной экспозиции, где на коллективном стенде представлены 11 музеев области, областной музей краеведения отобрал 15 наиболее значимых документов и фотографий, рассказывающих о работе музея в годы Великой Отечественной войны.В их числе страницы из книг приказов музея, свидетельствующие об уходе на фронт сотрудников; об ответственности музейных работников перед историей и будущими поколениями и необходимости усилить работу по сбору материалов периода Отечественной войны; о срочном оформлении экспозиции по теме «Помощь трудящихся Саратовской области фронту».О том, каким образом в 1944 году в музей поступил уникальный экспонат – боевой самолет Як-1, приобретенный на личные сбережения саратовского колхозника Ф.П. Головатого и подаренный летчику, гвардии майору Б.Н. Еремину, свидетельствует проект письма директора областного музея М.Г. Голубевой и председателя Областной комиссии по сбору материалов Отечественной войны – секретаря Обкома ВКП(б) по пропаганде Трифонова Верховному главнокомандующему И.В. Сталину.На фотографиях: самолет Як-1 на площади имени Кирова (ныне площадь Н.Г. Чернышевского) в Саратове в 1944 г. перед передачей его в областной музей краеведения; фрагмент экспозиции музея, посвященный теме Великой Отечественной войны, с самолетом Як-1; фрагмент экспозиции музея 1944 года, посвященный участникам Великой Отечественной войны, удостоенным за совершенные подвиги звания Героя Советского Союза.Представлены и рисунки саратовского художника Е.Ф. Тимофеева: «В Сталинграде» и «На заводах Саратова», выполненные в 1943 году по заказу музея для экспозиции по Великой Отечественной войне и иллюстрирующие боевые подвиги и трудовой героизм саратовцев, работавших в помощь защитникам Сталинграда.Виртуальную экспозицию «Хранители мира», посвященную 75-летию Победы, можно будет посмотреть в любое время до конца 2020 года.