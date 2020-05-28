На Приволжской железной дороге завершается подготовка пассажирских вагонов к летнему сезону

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Основной объем подготовительных мероприятий по обеспечению работы подвижного состава выполнен более чем на 80%.Подготовка вагонов для перевозок в летний сезон является важным направлением работы компании. В преддверии начала сезона проводится необходимый ремонт, а также покраска вагонов, формируется запас узлов и деталей.В ходе проверки подвижного состава особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности, исправности систем кондиционирования и вентиляции воздуха, а также биотуалетов. Кроме того, специалистами осуществляется осмотр и техническое обслуживание устройств обеззараживания воздуха.В подразделениях Приволжского филиала АО «ФПК» сезонное техническое обслуживание пройдут 432 вагона. Часть из них задействована в составе поезда №14 сообщением Саратов – Адлер, который продолжает курсирование в условиях ограничительных мер, связанных с профилактикой COVID-19.Для обеспечения стабильных и безопасных перевозок в пунктах подготовки и экипировки подвижного состава проводится ремонт водопроводных линий, подготавливаются к работе компрессорные установки и пункты проверки тормозов.В случае повышения спроса на пассажирские перевозки компания оперативно рассмотрит вопрос о подготовке дополнительных вагонов и обслуживающего персонала.