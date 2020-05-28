Анне Ажгирей присвоено звание «Мастер спорта России международного класса»

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Анна - спортсменка областного центра спортивной подготовки, воспитанница МУ «СШОР «Центральная» г. Саратова, член сборной Российской Федерации по кикбоксингу.СправкаЗа карьеру Анна Ажгирей добилась следующих результатов:- Многократная победительница Первенства России по кикбоксингу;- Чемпионка России по кикбоксингу 2019 года;- Победительница Чемпионата мира по кикбоксингу 2019.Кроме того, 14 саратовцев по трем видам спорта стали мастерами спорта России:Морское многоборье: Анжелика Волосова, Надежда Дмитриева, Илья Елисеев, Виталий Макматов, Мария Пушкарева, Василий Семенкин, Анастасия Солдатова, Семен Шустов.Рыболовный спорт: Денис Бочкарев, Алексей Денисенко, Денис Зубков, Сергей Курдюков, Константин Шипов.Спортивная гимнастика: Алина Кузнецова.