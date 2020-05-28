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Анне Ажгирей присвоено звание «Мастер спорта России международного класса»

Новости


Министр спорта РФ О.В. Матыцин приказом от 27.05.2020 г. присвоил спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» саратовской спортсменке Анне Ажгирей.

Анна - спортсменка областного центра спортивной подготовки, воспитанница МУ «СШОР «Центральная» г. Саратова, член сборной Российской Федерации по кикбоксингу.

Справка

За карьеру Анна Ажгирей добилась следующих результатов:

- Многократная победительница Первенства России по кикбоксингу;

- Чемпионка России по кикбоксингу 2019 года;

- Победительница Чемпионата мира по кикбоксингу 2019.

Кроме того, 14 саратовцев по трем видам спорта стали мастерами спорта России:

Морское многоборье: Анжелика Волосова, Надежда Дмитриева, Илья Елисеев, Виталий Макматов, Мария Пушкарева, Василий Семенкин, Анастасия Солдатова, Семен Шустов.

Рыболовный спорт: Денис Бочкарев, Алексей Денисенко, Денис Зубков, Сергей Курдюков, Константин Шипов.

Спортивная гимнастика: Алина Кузнецова.