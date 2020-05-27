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Действие программы trade-in расширяет Группа «Эталон»

Новости
Действие программы trade-in расширяет Группа «Эталон»

Жители практически каждого региона России могут стать владельцами квартиры в проектах Московского территориального управления Группы «Эталон» по программе trade-in.

Компания объявила о расширении программы в масштабах всей страны. До этого 4 года услуга была доступна только покупателям из Санкт-Петербурга и Москвы, доказав за указанный период свою востребованность. Так, в 2019 году для приобретения новых квартир в объектах Группы «Эталон» в столичном регионе программой воспользовались свыше 10% покупателей, продавая параллельно имеющееся жилье на вторичном рынке.

Возможным расширение имеющей большой потенциал программы в масштабах РФ стало благодаря сотрудничеству с федеральной сетью агентств недвижимости «Этажи». На все региональные рынки в максимальном объеме распространяются условия trade-in от Группы «Эталон». Василий Фетисов, коммерческий директор МосТУ Группы «Эталон», заметил, что для расширения географии услуги сейчас настал наиболее благоприятный момент. Клиенты в любом регионе страны за счет онлайн-продаж и развития сервисов удаленного обслуживания смогут, не приезжая в столицу, приобрести новую квартиру в московских объектах Группы «Эталон», продав прежнее жилье быстро и безопасно.