В Саратовской области выдано почти 2700 сертификатов на материнский капитал в проактивном режиме

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Молодым родителям не пришлось никуда обращаться. Практически сразу после получения свидетельства о рождении малышей, специалисты Пенсионного фонда самостоятельно оформили документы, подтверждающие право семей на государственную поддержку.Напомним, что с середины апреля этого года Пенсионный фонд России приступил к проактивной выдаче сертификатов на МСК. Это означает, что теперь после появления ребенка материнский капитал оформляется в беззаявительном порядке и мамам не нужно самим обращаться в клиентские службы ПФР или МФЦ за сертификатом. Сведения о рождении малыша, дающего право на материнский капитал, поступают в Пенсионный фонд из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе ПФР и направляются в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.Обладательницей такого «проактивного» документа стала жительница Балакова Екатерина Корчагина. Больше месяца назад в ее замечательной семье произошло счастливое пополнение. У Екатерины и Александра Корчагиных родился второй сын Соломон. Обрадовался появлению братика и старшенький Платон, который принимал самое активное участие в выборе столь красивого и необычного имени для младшего брата.- Очень радует, что нам не нужно самим идти оформлять сертификат. Думаю, мамы с маленькими детьми меня поймут. На это, зачастую, нет ни времени, ни сил. А в связи с нынешней эпидемиологической обстановкой гораздо безопаснее находиться с малышами дома, - считает Екатерина.Корчагины подсчитали, что суммы материнского капитала в размере 616 617 рублей хватит, чтобы вложиться в ипотеку и уже сейчас позаботиться о будущем жилье для детей. «Время летит очень быстро. Хотелось бы уже сейчас быть уверенными, что у ребят будет своя жилплощадь», - поделилась планами молодая мама.А вот для Ксении и Ивана Дробышевых из Балашова новорожденный сын Арсений стал пока первым ребенком. Благодаря тому, что с 2020 года эта популярная мера государственной поддержки распространилась на первенцев,семья получила сертификат на материнский капитал в размере 466 617 рублей. И хотя малышу всего лишь три недели, его родители уже могут увидеть электронный документ в личном кабинете мамы.- Мы узнали об этом, когда зашли на портал Госуслуг, чтобы заполнить заявление на «карантинные» выплаты в 5 тысяч рублей на сынишку. Неожиданно и очень приятно. Как распорядиться деньгами пока не решили, все-таки сумма немаленькая, у нас еще есть время подумать, - подчеркнула Ксения.Кстати, если в семье Дробышевых в дальнейшем появится еще один ребенок, то материнский капитал увеличится до 616 617 рублей. Распорядиться сертификатом можно несколькими способами. Самые популярные из них: улучшение жилищных условий и образование детей, в том числе – оплата услуг детских садов. Подробную информацию о том, куда и как направить средства можно найти на сайте ПФР в специальном разделе – для получателей МСК.Важно: для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители.В 2020 году сумма материнского (семейного) капитала составляет:· 616 617 рублей – размер материнского капитала для семей, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с 2020 года (а также третий или последующий ребенок, если раньше право на материнский капитал не возникало).· 466 617 рублей – размер материнского капитала для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год.· 466 617 рублей – размер материнского капитала для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года. Плюс дополнительно 150 000 рублей, если в семье появится второй ребенок.