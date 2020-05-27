В Саратове обсудят перспективы развития торгово-экономических отношений стран ЕАЭС

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Мероприятие организовано при поддержке министерства экономического развития области и представителей «Делового клуба Саратовской области и Западно-Казахстанской области».На одной площадке встретятся эксперты и руководители региональных профильных министерств, а также представители бизнеса.Цели мероприятия:- обсуждение актуальных вопросов развития социально-экономической ситуации в России и Казахстане;- рассмотрение наиболее сложных вопросов и проблем в развитии торгово-экономических отношений России и Казахстана в сложившейся ситуации;- выработка рекомендаций органам власти и торговым представительствам.Вопросы к обсуждению:- тренды на восстановление экономик стран ЕАЭС после пандемии;- комплекс антикризисных стабилизационных мер для экономик стран ЕАЭС, предложенный Евразийской экономической комиссией;- проблемы и перспективы развития торгово-экономических отношений России и Казахстана в сложившейся ситуации;- модель устойчивого бизнеса в странах ЕАЭС после кризиса.