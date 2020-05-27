В Саратове обсудят перспективы развития торгово-экономических отношений стран ЕАЭС
28 мая 2020 года в 13.00 по московскому времени пройдет видеоконференция «Перспективы развития торгово-экономических отношений стран ЕАЭС после выхода из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации».
Мероприятие организовано при поддержке министерства экономического развития области и представителей «Делового клуба Саратовской области и Западно-Казахстанской области».
На одной площадке встретятся эксперты и руководители региональных профильных министерств, а также представители бизнеса.
Цели мероприятия:
- обсуждение актуальных вопросов развития социально-экономической ситуации в России и Казахстане;
- рассмотрение наиболее сложных вопросов и проблем в развитии торгово-экономических отношений России и Казахстана в сложившейся ситуации;
- выработка рекомендаций органам власти и торговым представительствам.
Вопросы к обсуждению:
- тренды на восстановление экономик стран ЕАЭС после пандемии;
- комплекс антикризисных стабилизационных мер для экономик стран ЕАЭС, предложенный Евразийской экономической комиссией;
- проблемы и перспективы развития торгово-экономических отношений России и Казахстана в сложившейся ситуации;
- модель устойчивого бизнеса в странах ЕАЭС после кризиса.