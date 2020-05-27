Приобрести одноразовые маски можно в саратовских электричках и пригородных кассах

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Компания АО «Саратовская ППК» предоставляет данную услугу в целях предотвращения распространения COVID-19 в пригородных поездах.Во всех саратовских электричках созданы условия для соблюдения безопасной социальной дистанции в 1 метр. Об этом напоминают специальные стикеры, расположенные в каждом вагоне.Также реализована технология безналичной оплаты в билетных кассах. В поездах осуществляется бесконтактный контроль проездных документов. Вагоны пригородных поездов обрабатываются дезинфицирующими средствами перед отправлением в каждый рейс. Данные меры реализуются в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.