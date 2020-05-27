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Приволжская железная дорога предоставила отсрочку арендных платежей субъектам малого и среднего предпринимательства

Новости
Приволжская железная дорога предоставила отсрочку арендных платежей субъектам малого и среднего предпринимательства

Приволжская железная дорога предоставила отсрочку арендных платежей субъектам малого и среднего предпринимательства.

Получить беспроцентную отсрочку смогли арендаторы недвижимого имущества и земельных участков, расположенных, в том числе, и в границах вокзальных комплексов.

С начала действия специальных административно-правовых режимов, введенных решениями органов власти субъектов Российской Федерации из-за неблагоприятных эпидемиологических условий, на Приволжскую железную дорогу поступило 56 заявок на отсрочку по уплате арендной платы арендаторам недвижимого имущества компании из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Помимо этого особыми условиями смогли воспользоваться и те предприятия, чья деятельность не была ограничена во время карантина, но которые испытывают трудности, вызванные снижением покупательского спроса и пассажиропотока.

Напомним, с начала введения особого санитарно-эпидемиологического режима ОАО «РЖД» приняла целый ряд мер в целях поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в части предоставления различных скидок на грузоперевозку и особых условий по доставке социально значимых и скоропортящихся грузов.