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Круглый стол Сбербанка по поддержке бизнеса: банком принято более 10 тысяч заявок по новой программе под 2%

Новости
Круглый стол Сбербанка по поддержке бизнеса: банком принято более 10 тысяч заявок по новой программе под 2%

Сбербанк на площадке информационного агентства ТАСС выступил организатором круглого стола на тему: «Новая экономическая реальность: возможности и сервисы для бизнеса».

Российские предприниматели, представители государства и банковского сектора собрались в онлайн-формате, чтобы обсудить как изменился предпринимательский климат с начала пандемии, какие антикризисные меры будут эффективны и востребованы, и как изменятся взаимоотношения между малым, средним бизнесом и государством.

Предприниматели, которые уже воспользовались мерами поддержки и развивают новые форматы бизнеса, поделились своим опытом. В ходе дискуссии на круглом столе Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, рассказал о роли банковского сектора в развитии сегмента МСП в новых экономических условиях.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Наша экономическая реальность изменилась очень быстро и теперь нам всем приходится подстраиваться под нее. Мы понимаем, как сейчас сложно малому и среднему бизнесу, какой удар этот сектор принял на себя. Уже сейчас бизнесмены могут получить льготные кредиты, каникулы, отсрочки, провести реструктуризацию. Многие компании уже воспользовались действующей программой кредитования на зарплату под 0%, а с 1 июня начнет действовать новая программа для всех сегментов по ставке 2%. По этой программе мы уже приняли более 10 тысяч заявок от клиентов. По всем программам поддержки бизнесу нужны разъяснения и постоянная информационная поддержка. Поэтому мы организовали круглый стол с представителями бизнеса и государства, чтобы разработать новые стратегии, которые помогут всем пережить этот период с наименьшими потерями».

Также в ходе круглого стола выступили Александр Браверман, генеральный директор, председатель правления АО «Корпорация МСП» — о специальных мерах поддержки предпринимателей, которые предоставляет Корпорация МСП; Александр Калинин, президент объединения «Опора России», выступил с докладом о трансформации отношений между бизнесом, государством и обществом.

Спикеры также обсудили, как сохранить число малых и средних предприятий и количество рабочих мест в этой сфере, вероятные антикризисные бизнес-модели, модернизацию онлайн-сервисов, реструктуризацию кредитов и другие аспекты, которые помогут в дальнейшем выстроить эффективную схему взаимодействия бизнеса, государства и банков.