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В поселке Елшанка открыта новая торговая площадка для саратовских сельхозпроизводителей

Новости


Во вторник, 26 мая, Губернатор Валерий Радаев посетил новую торговую площадку для саратовских сельхозпроизводителей, которая была организована в поселке Елшанка.

Глава региона также отметил: "Президент поставил задачу - приблизить к жителям продукцию нашего сельского хозяйства. В Саратовской области производится практически вся линейка продовольственных товаров первой необходимости. Поэтому в каждом микрорайоне крупных городов нужно стремиться создать такие же условия для торговли".

На сегодняшний день на рынке представлена продукция 20 предприятий г. Саратова, Татищевского, Саратовского, Хвалынского, Лысогорского, Петровского, Дергачевского, Энгельсского районов. Организована реализация мясомолочной продукции, овощей, рыбы, хлеба, крупяных изделий, яиц, грибов от саратовских сельхозпроизводителей.

Новый рынок представляет собой отдельное помещение площадью 400 кв. метров, оборудованное ветеринарной лабораторией, техническими помещениями (холодильные камеры, моечные), торговыми местами разной площади. Имеется открытая площадка для уличной торговли на 100 мест. Создана парковка для покупателей на 120 машиномест с несколькими заездами для автотранспорта.

Сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.