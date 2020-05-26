Отделами ЗАГС в электронном виде оказано почти две тысячи услуг

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Стоит отметить, что 51% пользователей от общего числа заявителей воспользовались скидкой на оплату госпошлины в размере 30%.Более тысячи жителей области подали заявление на регистрацию брака в электронном виде. За оформлением свидетельства о рождении через портал «Госуслуги» обратилось свыше 300 человек.Как отметила начальник Управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева, внедрение электронных госуслуг помогает экономить главный ресурс — время. Ведь кроме того, что подать заявление можно дистанционно, также онлайн можно выбрать удобные для заявителя время и дату регистрации. «Хочу напомнить саратовцам, что при подаче заявлений через портал «Госуслуги» иногда возникают сбои в системе. Поэтому мы просим наших заявителей, и в особенности молодоженов, за несколько дней до посещения отдела ЗАГС связаться со специалистами и уточнить все вопросы по поданным в заявлении сведениям», — подчеркнула Юлия Пономарева.