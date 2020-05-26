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«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Отделами ЗАГС в электронном виде оказано почти две тысячи услуг

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В 2020 году возможностью подать заявление для регистрации актов гражданского состояния через Единый портал «Госуслуги» воспользовались более 1900 человек.

Стоит отметить, что 51% пользователей от общего числа заявителей воспользовались скидкой на оплату госпошлины в размере 30%.

Более тысячи жителей области подали заявление на регистрацию брака в электронном виде. За оформлением свидетельства о рождении через портал «Госуслуги» обратилось свыше 300 человек.

Как отметила начальник Управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева, внедрение электронных госуслуг помогает экономить главный ресурс — время. Ведь кроме того, что подать заявление можно дистанционно, также онлайн можно выбрать удобные для заявителя время и дату регистрации. «Хочу напомнить саратовцам, что при подаче заявлений через портал «Госуслуги» иногда возникают сбои в системе. Поэтому мы просим наших заявителей, и в особенности молодоженов, за несколько дней до посещения отдела ЗАГС связаться со специалистами и уточнить все вопросы по поданным в заявлении сведениям», — подчеркнула Юлия Пономарева.