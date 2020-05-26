Управление по охране объектов культурного наследия в Единый государственный реестр включило объект «Дом доходный Л.С. Масленникова»

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В результате экспертизы, проведенной в 2019 году аттестованным министерством культуры РФ специалистом Галиной Титовой, удалось выяснить, что в XIX веке здание служило Обществу Саратовского Дома Трудолюбия.Согласно Правилам землепользования и застройки города Саратова, объект попадает в границу территории И1 - «Старый» исторический центр. Это территория с сохранившимся массивом застройки периода классицизма, включающая в себя Музейную площадь и кварталы по обе стороны улицы Московской до улицы им. Некрасова Н.АДомовладение находится в непосредственной близости от ряда объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на перекрестке улиц Московской и им. Мичурина И.В.: «Ансамбль застройки перекрестка, начало XIX века» (ул. Московская, 20, 22, 27, 29) и «Доходный дом с флигелями и пристроями, 1830-е гг, 1860- е гг.» (ул. Московская, 26). Объект выступает как пример типичной провинциальной купеческой архитектуры и как фрагмент исторической застройки города.При проектировании использованы альбомы «Образцовых фасадов». Декор уличного фасада прост. Оконные проемы имеют плоское с бортиками тянутое штукатурное обрамление, повторяющее контур проема. Межэтажный пояс и венчающий карниз имеют простые формы. В целом, декоративное оформление соответствует первой четверти XIX века.Историко-культурная экспертиза прошла общественное обсуждение на сайте управления по охране объектов культурного наследия. В связи с чем ведомством утвержден приказ о включении объекта в Единый государственный реестр в категории регионального, также утверждены границы территории и предмет охраны.