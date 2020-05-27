В "Состав Победы" включен сюжет о поезде "Красная стрела"

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Двойка на фоне стрелы — знак особенного скорого поезда. 7 сентября 1941 в его вагонах вырвались из замыкающегося окружения Ленинграда несколько сотен детей. Следующий поезд пришлось ждать два с половиной года.Вот он долгожданный момент. 20 марта 1944 года в 17:00 из Москвы в Ленинград отправляется поезд №2 «Красная стрела» — первый после блокады.В мирное время трудно понять, почему так важно было пустить именно этот поезд. «Красная стрела» до войны была символом мирной и благополучной жизни. Комфортные вагоны, первоклассное обслуживание. В поезде была библиотека и телефон для звонков в любой город СССР. И в марте 1944 года на перроне его встречали очень много людей. Раз «Красная стрела» снова в пути — победа уже скоро.Но до конца войны ещё целый год…