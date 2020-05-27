27 Мая 2020 СРЕДА
Новости
09:52 | 27 мая
В поселке Елшанка открыта новая торговая площадка для саратовских сельхозпроизводителей
09:00 | 27 мая
В "Состав Победы" включен сюжет о поезде "Красная стрела"
17:00 | 26 мая
Круглый стол Сбербанка по поддержке бизнеса: банком принято более 10 тысяч заявок по новой программе под 2%
16:23 | 26 мая
Отделами ЗАГС в электронном виде оказано почти две тысячи услуг
15:43 | 26 мая
Управление по охране объектов культурного наследия в Единый государственный реестр включило объект «Дом доходный Л.С. Масленникова»
14:55 | 26 мая
Рособрнадзор определил дополнительные сроки проведения итогового сочинения и итогового собеседования по русскому языку
14:00 | 26 мая
В Саратовской области действуют 44 объекта сельского туризма
13:08 | 26 мая
В конце недели закончат учебу 16,4 тысяч саратовских старшеклассников
12:00 | 26 мая
Дипломный спектакль студентов Театрального института, курса Артёма Кузина — участник онлайн-программы XXVII Пушкинского театрального фестиваля
10:52 | 26 мая
Уточнено расписание экзаменационной кампании ЕГЭ-2020
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В "Состав Победы" включен сюжет о поезде "Красная стрела"

Новости


В "Состав Победы" ворвалась "Красная стрела".

Двойка на фоне стрелы — знак особенного скорого поезда. 7 сентября 1941 в его вагонах вырвались из замыкающегося окружения Ленинграда несколько сотен детей. Следующий поезд пришлось ждать два с половиной года.

Вот он долгожданный момент. 20 марта 1944 года в 17:00 из Москвы в Ленинград отправляется поезд №2 «Красная стрела» — первый после блокады.

В мирное время трудно понять, почему так важно было пустить именно этот поезд. «Красная стрела» до войны была символом мирной и благополучной жизни. Комфортные вагоны, первоклассное обслуживание. В поезде была библиотека и телефон для звонков в любой город СССР. И в марте 1944 года на перроне его встречали очень много людей. Раз «Красная стрела» снова в пути — победа уже скоро.

Но до конца войны ещё целый год…