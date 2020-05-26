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Рособрнадзор определил дополнительные сроки проведения итогового сочинения и итогового собеседования по русскому языку

Новости


Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки определила дополнительные сроки проведения итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку для тех регионов, которые не смогли их провести в ранее установленные дополнительные даты в мае из-за эпидемиологической ситуации и принятых ограничительных мер.

Резервный срок прохождения итогового собеседования в 9 классах был установлен 18 мая. 19 регионов не смогли провести его в этот день. Резервный срок написания итогового сочинения в 11 классах был установлен 25 мая.

Для проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах Рособрнадзором установлен новый дополнительный срок – 5 июня. Для проведения итогового сочинения в 11 классах в тех регионах, где оно не прошло 25 мая, Рособрнадзором установлен дополнительный срок 8 июня.

Успешное прохождение итогового собеседования и итогового сочинения является для выпускников 9 и 11 классов обязательным. Более 99% выпускников 2020 года уже успешно прошли эти процедуры и получили «зачет». В Саратовской области 99% выпускников 11 классов получили «зачет» по итоговому сочинению, 99,4% выпускников 9 классов – по итоговому собеседованию.